Erzincan'da Tarihi Eser Kaçakçılığı: 2 Şüpheli Yakalandı

Erzincan'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı; çok sayıda tarihi eser görünümlü obje, bıçak ve fişek ele geçirildi.