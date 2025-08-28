Erzincan'da Tarihi Eser Kaçakçılığı: 2 Şüpheli Yakalandı

Erzincan'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde tarihi eser kaçakçılığı ve tarihi eser niteliğindeki varlıkların kopyasını yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Operasyon Detayları
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler E.B. ile M.E.C.'yi gözaltına aldı.
Ele Geçirilen Malzemeler
Operasyonda 8 farklı ebatta tarihi eser görünümünde metal obje, 17 farklı ebatta bıçak ve 9x19 milimetre çapında 61 fişek ele geçirildi.
Soruşturma Devam Ediyor
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
