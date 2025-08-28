DOLAR
Erzincan'da Tarihi Eser Kaçakçılığı: 2 Şüpheli Yakalandı

Erzincan'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı; çok sayıda tarihi eser görünümlü obje, bıçak ve fişek ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 12:31
Erzincan'da Tarihi Eser Kaçakçılığı: 2 Şüpheli Yakalandı

Erzincan'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde tarihi eser kaçakçılığı ve tarihi eser niteliğindeki varlıkların kopyasını yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Operasyon Detayları

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler E.B. ile M.E.C.'yi gözaltına aldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonda 8 farklı ebatta tarihi eser görünümünde metal obje, 17 farklı ebatta bıçak ve 9x19 milimetre çapında 61 fişek ele geçirildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

