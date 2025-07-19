Erzincan'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Erzincan'da Feci Trafik Kazası

Erzincan’da devrilen bir otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay, Yunus Emre G. (32) tarafından kullanılan 24 ABV 167 plakalı aracın, Erzincan-Erzurum kara yolu Saztepe mevkisinde yoldan çıkarak devrilmesi sonucunda gerçekleşti.

Olayı gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanarak ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Güller (63), Yunus Emre G., E.G. (69), A.D. (24) ve N.T. (58) tedavi altına alındı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mustafa Güller kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzincan’da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Erzincan’da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.