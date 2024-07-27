Erzincan'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

Erzincan'da Feci Kaza

Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari araç traktörle çarpıştı ve bu olay sonucunda 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza Detayları

İ.T. yönetimindeki 16 AJJ 097 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Erzurum kara yolu üzerindeki Yaylacık köyü mevkiinde, Y.B. idaresindeki 24 DA 997 plakalı traktöre arkadan çarparak korkunç bir kazaya sebep oldu.

Olay Yeri ve Müdahale

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi intikal etti. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde 3 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Erzincan’da, hafif ticari aracın traktörle çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.