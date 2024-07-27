Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Erzincan'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

Erzincan'da hafif ticari araç ve traktörün çarpışması sonucu yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 23:41
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 23:48
Erzincan'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

Erzincan'da Feci Kaza

Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari araç traktörle çarpıştı ve bu olay sonucunda 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza Detayları

İ.T. yönetimindeki 16 AJJ 097 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Erzurum kara yolu üzerindeki Yaylacık köyü mevkiinde, Y.B. idaresindeki 24 DA 997 plakalı traktöre arkadan çarparak korkunç bir kazaya sebep oldu.

Olay Yeri ve Müdahale

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi intikal etti. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde 3 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Erzincan’da, hafif ticari aracın traktörle çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi...

Erzincan’da, hafif ticari aracın traktörle çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Börekçilerin özel tarifi verildi! İçine bir bardak ekleyin: Farka inanamayacaksınız!

Fiat o modelini 300 bin TL'ye düşürdü! Bu fiyata ikinci el dahi kalmadı!

Çamaşır makinesinin içini tertemiz yapıyor: Bir kapak yeterli: Maliyetsiz temizlik tüyosu!

Yeni EYT paketi yolda! 46-47-48 yaş ile emeklilikte flaş detay!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Tıkalı bağırsakları açıyor! 1 bardakla motor gibi çalıştıracak!

Özel banka faizi dibe çekti! 50.000 TL nakit arayana dev fırsat!

Çamaşır makinesinin içini tertemiz yapıyor: Bir kapak yeterli: Maliyetsiz temizlik tüyosu!

Selçuk Geçer zenginliğin adresini verdi! Parasını yatıran beşe katlar!

Metro koltukları meğer bu yüzden yan yanaymış! 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek!

Fiat o modelini 300 bin TL'ye düşürdü! Bu fiyata ikinci el dahi kalmadı!

Börekçilerin özel tarifi verildi! İçine bir bardak ekleyin: Farka inanamayacaksınız!

Yeni EYT paketi yolda! 46-47-48 yaş ile emeklilikte flaş detay!

Uçak biletlerinde yüzde 40'lık indirim fırsatı! Bilet arayanlara talih kuşu kondu!

Çürüyen, pörsüyen üzümlere son! Böyle saklayınca haftalarca taze kalıyor!

Saç derisindeki kepek ve egzamayı yok ediyor! Egzama hastalarının kurtarıcısı oldu!

Kızılay KPSS puanıyla personel alımı başlattı! Yüksek maaşla alım yapılacak!