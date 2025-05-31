Erzincan'da Yaban Domuzları Çiftçileri Nöbete Zorluyor

Erzincan'da Domuzlar Tarlalara Zarar Verdi

Erzincan merkeze bağlı Hancıçiftliği köyünde, yaban domuzları pancar ekili tarlalara ciddi zararlar vermeye başladı. Çiftçiler, zarar gören arazilerini korumak için gece saatlerinde nöbet tutmaya başladı.

Tarlalarda Yüzde 5 Dönümlük Kayıp

Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre mesafede bulunan Hancıçiftliği köyündeki pancar tarlaları, gece yarısı yaban domuzları tarafından saldırıya uğradı. Çiftçiler, 5 dönüm alanda meydana gelen zararın ardından arazilerini korumak amacıyla güvenlik şeridi çekip ışıklandırma sistemi kurmaya karar verdi.

Çiftçiler Yetkililerden Destek Bekliyor

Çiftçiler, domuzların tarlalarına zarar vermesi nedeniyle huzursuz olduklarını ifade ederek, yetkililerden yardım talep ediyor. 63 yaşındaki çiftçi Alican Çetin, tarlasına düzenli olarak domuz sürülerinin girdiğini ve buna dair gerekli mercilere başvuruda bulunduğunu belirtti. Çetin, "Yaklaşık 40 ton pancar tahrip oldu. Bu pancar yetişene kadar yaşanan hayal kırıklığı tüm çiftçilerimizi etkiliyor," dedi.

Geceleri Nöbet Tutan Çiftçiler

76 yaşındaki çiftçi Mehmet Keleş, domuz sürüsünün her gün tarlalarına geldiğini ve ulaştıkları önlemlerin yetersiz kaldığını dile getirdi. 65 yaşındaki Mecit Çiçek de son yıllarda domuzların aşırı zarar verdiğini söyleyerek, "Çiftçilik o kadar kolay değil. Emek istiyoruz, ama domuzlar bize fırsat tanımıyor. Şu anda ışıklandırma yapıyoruz, şerit çekiyoruz ve arkadaşlarım geceleri nöbete geliyorlar," şeklinde konuştu.

Erzincan merkeze bağlı Hancıçiftliği köyünde yaban domuzları, pancar ekili tarlalara zarar verdi, çiftçiler arazilerinde gece nöbetine başladı.

Erzincan merkeze bağlı Hancıçiftliği köyünde yaban domuzları, pancar ekili tarlalara zarar verdi, çiftçiler arazilerinde gece nöbetine başladı.