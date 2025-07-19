Erzincan'da Yaralı Baykuş Yavrusu Tedavi Altına Alındı

Erzincan'da Yaralı Baykuş Yavrusu Kurtarıldı

Erzincan’da, Üzümlü ilçesi Bayırbağ köyünde yaralı halde bulunan bir baykuş yavrusu, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timince tespit edilen yavru baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Erzincan Şubesine teslim edildi. Gelişimi için gerekli tedavi süreci burada başladı.

Veterinerlerin gözetiminde bakım altında tutulan baykuş yavrusu, iyileşme sürecinin ardından doğaya salınmaya hazırlanıyor. Bu tür kurtarma çalışmaları, nesli tükenmekte olan türlerin korunması açısından büyük önem taşıyor.

Erzincan’da yaralı bulunan baykuş yavrusu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Erzincan’da yaralı bulunan baykuş yavrusu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.