DOLAR
40,35 -0,01%
EURO
46,92 0%
ALTIN
4.349,52 0,02%
BITCOIN
4.763.193,78 -0,56%

Erzincan'da Yaralı Baykuş Yavrusu Tedavi Altına Alındı

Erzincan'da yaralı baykuş yavrusu, tedavisinin ardından doğaya yeniden salınacak.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 20:28
Erzincan'da Yaralı Baykuş Yavrusu Tedavi Altına Alındı

Erzincan'da Yaralı Baykuş Yavrusu Kurtarıldı

Erzincan’da, Üzümlü ilçesi Bayırbağ köyünde yaralı halde bulunan bir baykuş yavrusu, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timince tespit edilen yavru baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Erzincan Şubesine teslim edildi. Gelişimi için gerekli tedavi süreci burada başladı.

Veterinerlerin gözetiminde bakım altında tutulan baykuş yavrusu, iyileşme sürecinin ardından doğaya salınmaya hazırlanıyor. Bu tür kurtarma çalışmaları, nesli tükenmekte olan türlerin korunması açısından büyük önem taşıyor.

Erzincan’da yaralı bulunan baykuş yavrusu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Erzincan’da yaralı bulunan baykuş yavrusu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Erzincan’da yaralı bulunan baykuş yavrusu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Erzincan’da yaralı bulunan baykuş yavrusu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

İLGİLİ HABERLER

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Stockholm'de İsrail Protestosu: Gazze'deki Saldırılara Tepki
2
Kayseri'de Camide Bıçaklama Olayı: 63 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
3
Sinop'ta Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaşamını Yitirdi
4
Tekirdağ'da Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti
5
Manisa'da 17 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
6
Çorum'da Sağanak Yağışlar Taşkınlara Yol Açtı
7
Büyükgümüş: 2028'de Erdoğan ile Yeni Bir Dönem

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı