Erzincan'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 14 Yaralı

Erzincan'da Yolcu Otobüsü Devrildi

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, bir yolcu otobüsü devrildi. Olayda toplamda 14 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

34 TR 386 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ mevkisi yakınlarındaki Gemecik köyünde kontrolden çıkarak devrildi. Olayın hemen ardından 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kazanın ardından yaralılar, acil sağlık ekiplerince ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi.

Gelişmelerin takip edileceği ve yaralıların bir an önce sağlığına kavuşması temenni ediliyor.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.