Erzincan'da Yolcu Otobüsü ve Tır Çarpıştı: 3 Yaralı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında, bir yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Halit Paşa Caddesi üzerinde gerçekleşen kazada, C.Ö. yönetimindeki 24 BB 596 plakalı yolcu otobüsü, M.Ş. idaresindeki inşaat malzemesi yüklü 24 ABE 580 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Kaza sonucunda otobüste bulunan M.E. (23), A.K. (47) ve K.Ç. (22) yaralandı.

Yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Erzincan’da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erzincan’da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.