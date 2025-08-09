DOLAR
Erzincan'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Erzincan'da yolcu otobüsünde yapılan operasyonda uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 15:19
Erzincan’da yolcu otobüsünde yapılan bir narkotik operasyonu, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir başarı sağladı. İlgili ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Akyazı Uygulama Noktası’nda durdurulan otobüste yabancı uyruklu bir şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalar sonucunda, şüpheli P. Z. üzerinde 27,84 gram sentetik uyarıcı madde ele geçirildi. Hemen gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından, çıkarıldığı mahkeme tarafından “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçlamasıyla tutuklandı. Bu olay, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığı artıran bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

