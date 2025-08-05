Erzincan'daki Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında, bahçe duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. K.T. tarafından kullanılan 24 DC 959 plakalı otomobil, Üzümlü ilçesi Geyikli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobildeki Fadime T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü K.T. ile G.T. ve N.T., ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçtaki kişilerin yakınlarının taziyeden döndükleri öğrenildi.

Erzincan'da otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.