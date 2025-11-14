Erzincan Havalimanı’nda DHMİ Koordinasyonunda Uçak Yangın Tatbikatı

DHMİ koordinasyonunda Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda Boeing 737-800 simülatörüyle 150 yolcu ve 8 mürettebat senaryolu kapsamlı uçak yangın tatbikatı yapıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 14:45
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda arama kurtarma ve acil müdahale ekiplerinin katılımıyla kapsamlı bir uçak yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat Senaryosu

DHMİ’ye ait Uçak Yangın Simülatörü Eğitim Tesisinde, özel olarak tasarlanmış Boeing 737-800 tipi eğitim uçağı kullanılarak yürütülen senaryoda; 150 yolcu ve 8 mürettebat taşıyan bir uçağın motor kısmında yangın çıktığı varsayıldı. Yangının kısa sürede uçağın diğer bölümlerine sıçradığı kabul edildi ve tam ölçekli müdahale başlatıldı.

Müdahale ve Kurtarma Operasyonları

Bölgeye sevk edilen ekipler arasında Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri, Erzincan Belediyesi İtfaiyesi, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri yer aldı. AFAD ekipleri, özel koruyucu kıyafetlerle alanda kimyasal ve radyolojik ölçümler yaparak dekontaminasyon işlemlerini gerçekleştirdi.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasının ardından uçak içindeki yaralılar tahliye edildi ve ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Amaç ve Değerlendirme

Yetkililer, tatbikatın kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek ve müdahale kapasitesini artırmak açısından önemli olduğunu vurguladı. Gerçekçi senaryo ve ekiplerin eş zamanlı müdahalesi, olası acil durumlara hazırlığın ölçülmesi bakımından değerli bir deneyim sağladı.

