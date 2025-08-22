Erzincan Hor Hor Kaplıcası'nda 35°C Mineralli Su: Cilt ve Romatizma İçin Şifa

Hor Hor Kaplıcası: 35°C Mineralli Suyla Cilt ve Romatizmaya Şifa

Erzincan'daki Hor Hor Kaplıcası, yer altından çıkan 35 derece sıcaklıktaki zengin mineralli suyuyla başta cilt ve romatizma olmak üzere çeşitli hastalıklara çare arayanların rotasında yer alıyor. Kent merkezine 14 kilometre mesafedeki, Erzincan Belediyesine ait 'Ekşisu' olarak bilinen mesire alanı; doğal maden suyu, tatlı ve kükürtlü kaplıca sularıyla dikkat çekiyor.

Tesis ve Hizmetler

Erzincan Belediyesi tarafından yatırımlarla geliştirilen Hor Hor Kaplıca Tesisleri, yaklaşık 35 bin metrekare üzerinde kurulmuş durumda. Tesiste 12 kapalı havuz bulunuyor; her havuz 25 metrekare büyüklüğünde, birbirinden tecrit edilmiş mimaride tasarlanmış olup kendi tuvalet, soyunma kabini ve duş alanlarına sahip. Yoğun talep nedeniyle hizmetler randevu sistemiyle düzenleniyor.

Yetkili ve Uzman Görüşleri

Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özger, kaplıcanın yaz aylarında yurt içinden ve dışından yoğun talep gördüğünü belirterek, suyun mineral içeriğinin özellikle cilt hastalıkları, kas-eklem ve romatizmal rahatsızlıklara iyi geldiğini vurguladı: "Özellikle kas, eklem, romatizma ve bununla birlikte cilt hastalıklarına şifa verici özellikleri de bulunan çok kıymetli bir suyumuz bulunuyor. Vatandaşlarımız suyun şifasını bildiği için çok fazla misafirimiz oluyor. Bu noktada yaptığımız tanıtım çalışmaları dolayısıyla bölgesel ve ulusal bazda da misafir sayımızın arttığını gözlemliyoruz."

Özger, ayrıca jeotermal turizmi geliştirmek için orta vadede yatırımları artırmayı planladıklarını ifade ederek suyun hem sağlık hem de eğlence ve spor amaçlı kullanıldığını, bunun ziyaretçilere şifa ve mutluluk sunduğunu söyledi: "Bir yerde su varsa su hem yüzme hem eğlence hem de jeotermal manada kaplıca hizmetiyle şifa bulabildiğiniz bir mekan. Dolayısıyla biz havuza suyla beraber eğlence koyuyoruz, yüzme koyuyoruz ve aslında spor koyuyoruz. Bunların hepsini de koyduğumuz zaman aslında mutluluk elde ediyoruz. Dolayısıyla buraya gelen vatandaşlarımızın hepsini şifa ile beraber mutluluk bulduklarını düşünüyoruz."

Şef ve Ziyaretçi Deneyimleri

Kaplıcanın şefi Harun Ocak, tesisin özellikle doktor tavsiyesiyle gelen cilt, romatizmal ve kas ağrısı ile egzama hastaları tarafından tercih edildiğini belirtti: "Özellikle kaplıca tesisimize cilt, romatizmal, kas ağrıları, egzama gibi hastalığı bulunan kişiler doktor tavsiyesi ile burayı tercih ediyor. Tesisimizde yaz aylarında gurbetçilerimizin de gelmesiyle yoğun bir talep oluşuyor. Vatandaşlarımızın taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz ama bir o kadar da randevu alamayan müşterilerimiz oluyor."

Ziyaretçilerden Fatih Kaya da havuz suyunun mineraller açısından zengin olduğunu vurgulayarak, "Havuzlardaki suyun 35 derece, bir de içerik açısından oldukça zengin bir su olduğunu biliyorum. Bu Erzincan için sağlık açısından büyük bir nimet." dedi.

