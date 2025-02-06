Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı’da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı illerinde etkili olan kar yağışı, şehir merkezlerini adeta beyaz bir örtüyle kapladı. Erzincan kent merkezinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında, vatandaşlar araçlarının üzerindeki karları temizlemek için harekete geçti. Aynı zamanda belediye ekipleri de kaldırımlardaki karları temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksek kesimlerde artan kar etkisi nedeniyle, Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ulaşımın aksamaması için yoğun çaba gösteriliyor. Yolda kalan ağır tonajlı araçlar, karayolları ekipleri tarafından güvenli alanlara alındı. Bu ekipler, bölgedeki kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca, polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kars'ta Kar Yağışı Zorluklara Neden Oldu

Kars’ta gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, şehir merkezini yeniden beyaza bürüdü. Kars-Digor kara yolundaki kar ve tipi, sürücülere zor anlar yaşatırken, görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Sarıkamış ilçesinde de kar ve tipi etkisini sürdürdü. Vatandaşlar, araçlarının üzerindeki ve iş yerlerinin önündeki karları temizlemek için mücadele verdi.

Vatandaşlardan Furkan Turut, beklenen karın sonunda geldiğini belirterek, "Hem kar hem fırtına var, sabah arabalarımızın üzerini, iş yerlerimizin önünü temizledik. Kışımız yeni başladı," dedi. Sarıkamış Belediyesi ile karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hız kazandırdı.

Ardahan ve Ağrı'da Beyaz Manzara

Ardahan'da etkili olan kar, çevreyi tamamen beyaza bürürken, yüksek kesimlerde yer yer tipi ve buzlanma da gözlemlendi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de kar yağışı cadde ve sokakları yeniden beyaza dönüştürdü. Bu durum, bölgedeki yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.