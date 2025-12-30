Erzincan Mengücek Gazi EAH’de PET BT Kliniği Hizmete Başladı

Yeni birim bölge sağlık ihtiyacını karşılayacak

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde PET BT Kliniği faaliyete geçti. Yeni hizmet biriminin Erzincan'ın yanı sıra çevre iller için de önemli bir sağlık ihtiyacını karşılayacağı bildirildi.

Uzmanlardan PET/CT'nin rolü

Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Rahime Şahin, tanıtımda yaptığı açıklamada Pozitron Emisyon Tomografisi ve Bilgisayarlı Tomografi (PET/CT) cihazının özellikle onkolojik hastaların tanı ve tedavi süreçlerinde kritik rol oynadığını vurguladı. Dr. Şahin, cihazın kanser teşhisinde, hastalığın yaygınlığı ve evresinin belirlenmesinde, tedavi sonrası yanıtın değerlendirilmesinde ve takipli hastalarda nüks şüphesinin tespitinde etkin olarak kullanılacağını belirtti. Ayrıca ilk hasta kabulüne başlandığını kaydetti ve görüntülemenin ilaçlı olarak uygulanacağını ifade etti.

Hizmet kapasitesi ve hedefler

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, başlangıçta günlük 5 hastanın PET CT çekimi için kabul edileceğini söyleyerek, kliniğin artan kanser vakalarına daha hızlı ve etkin tanı konulmasında önemli rol oynayacağını vurguladı. Prof. Dr. Kuyrukluyıldız, Erzincanlı hastaların il dışına sevk edilmesinin önüne geçildiğini ve ilerleyen süreçte şehir dışından da hasta kabul edileceğini dile getirdi.

Alt yapı ve hizmete giriş tarihi

İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 500 yatak kapasitesi, deprem izolatörlü yapısı ve donanımlı altyapısıyla PET CT cihazı için uygun koşullara sahip olduğunu belirtti. Dr. Tekin, PET CT eksikliği nedeniyle hastaların uzun süredir il dışına sevk edildiğini hatırlatarak cihazın 25 Aralık tarihinde kurularak hizmete alındığını ifade etti. Ayrıca çevre illerden gelecek hastaların da artık Erzincan'da teşhis ve tedavi imkânına kavuşacağını söyledi.

MENGÜCEK GAZİ EAH’DE İLERİ DÜZEY GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ