Erzincan-Sivas'ta heyelan yolu kapattı! Trafik kilit, ekipler yol açma çalışmalarında

Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan meydana geldi ve yol kapandı

Son dakika haberi! Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Tüneller mevkiinde heyelan meydana geldi. Yağışın tetiklediği heyelan nedeniyle yol çift yönlü ulaşıma kapandı.



Olay yerine jandarma, polis, 112 Acil Servis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, heyelan sebebiyle oluşan hasarı kontrol ediyor ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalar yürütüyor.

Yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluşan bölgede trafik durdu. Yolun ne zaman açılacağına dair net bir bilgi bulunmamakta.

Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmalarını ve dikkatli olmalarını rica ediyor.