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Erzincan Valisi Aydoğdu: 'Makamlar, millete hizmet için'

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, muhtarlarla yaptığı toplantıda, makamların hizmet için olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 16:37
Erzincan Valisi Aydoğdu: 'Makamlar, millete hizmet için'

Erzincan Valisi Aydoğdu, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, merkeze bağlı köy muhtarlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Vali Aydoğdu, "Bize tevdi edilen bu makamlar, millete caka satalım, makam odalarımızdan çıkmayalım, insanlara tepeden bakalım diye tevdi edilmedi" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların Sorunları Dinleniyor

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Vali Aydoğdu, muhtarların sorunlarını dinleyerek ilgili kurum müdürlerine ve birim amirlerine talimatlar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan Aydoğdu, bu makamların millet için olduğunu vurguladı: "Bu şehirdeki bütün vatandaşları kucaklamak, dertleriyle hemdert olmak ve onların dertlerini çözmek hepimizin boynunun borcudur."

Kibirle Yaklaşmayın

Vatandaşlara kibirle yaklaşılmaması gerektiğini belirten Aydoğdu, "İnsanın kalbine girmeden, beynine hükmedemezsiniz. Gönül almadıkça asfalt dökmenin de bina yapmanın da anlamı yoktur. Bu şehir yolları kadar gönülleri de güzelleşmeli," dedi.

Birlikte Çalışalım

Aydoğdu, devletin vatandaşlara olan ilgisinin, bir çocuğun gözyaşı kadar hassas, bir annenin duası kadar değerli olması gerektiğini ifade etti. Sorunlara birlikte eğilinmesi ve çözümlerin birlikte üretilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Aydoğdu, "Çünkü biz bir oldukça, bu şehirde de birlik ve huzur olur. Biz beraber yürüdükçe, bu topraklarda bereket olur," diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Toplantıya ayrıca Belediye Başkanı Bekir Aksun, vali yardımcıları, kamu kurum müdürleri ve birim amirleri katıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda...

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşma yaptı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda...

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşma yaptı.

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