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Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta Yoğun Kırağı ve Buzlanma Etkili

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta dondurucu soğuklar nedeniyle kırağı ve buzlanma oluştu, vatandaşların saçları bile buz tuttu.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:35
Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta Yoğun Kırağı ve Buzlanma Etkili

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars, etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklarla karşı karşıya kaldı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında ciddi derecelere düştüğü bu şehirlerde, yoğun kırağı ve buzlanma oluştu.

Erzurum'da gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 12 derece olarak ölçüldü. Bu soğuk hava nedeniyle su çeşmeleri ve araçların camları buz tuttu. Kentteki ağaçlar, çatılarda ise buz sarkıtları meydana geldi.

Ardahan'da Buz Tutan Saçlar

Ardahan ise dondurucu soğuklar nedeniyle günlük yaşamda zorluklara sebep oldu. Gece sıcaklık sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü. Bu etkili soğuklar birçok vatandaşın saçlarını bile buza çevirdi. Ayrıca, Göle ilçesi soğuk havanın etkisini yoğun şekilde hissetti.

Ağrı'da Buzlanma Sorunları

Ağrı ilinde de kar yerini soğuklara bıraktı. Soğuk havadan korunmak isteyen vatandaşlar, araçlarını battaniye ile örttü. Hamur ilçesi'nde karla kaplı araziler drone ile görüntülendi.

Kars'ta Muhteşem Kırağı Manzarası

Yine Kars'ta, gece hava sıcaklığının sıfırın altında 16,5 dereceye düştüğü görüldü. Kentin Dereiçi mevkisindeki Kars Kalesi eteklerinde oluşan kırağı, dronla görüntülenirken, ağaçların oluşturduğu manzara oldukça ilgi çekici hale geldi. Sarıkamış ilçesinde ise gece hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceye kadar düştü.

Dondurucu soğuklar dolayısıyla binaların çatıları ile ağaçlarda buz sarkıtları oluştu ve bitkilerde kırağı meydana geldi. Acısu Deresi tamamen donarken, yol kenarındaki çeşmeler de buzla kaplandı.

Vatandaşlardan Hakan Ögel, havaların aşırı soğuduğunu belirterek, "Kar yağmadığı için hava çok soğuk ve geceleri sıcaklık eksi 18 dereceye kadar düşüyor. Arabalar zor çalışıyor," ifadesini kullandı.

Ardahan'da kar yağışından sonra soğuk hava etkili oldu. Soğuk nedeniyle yol ve kaldırımlarda...

Ardahan'da kar yağışından sonra soğuk hava etkili oldu. Soğuk nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Ardahan'da kar yağışından sonra soğuk hava etkili oldu. Soğuk nedeniyle yol ve kaldırımlarda...

Ardahan'da kar yağışından sonra soğuk hava etkili oldu. Soğuk nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

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