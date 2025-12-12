DOLAR
Erzurum Büyükşehir’den Karla Mücadele Seferberliği

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezinde gece gündüz kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarıyla ulaşımı güvence altına aldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 15:27
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezinde etkili olan kar yağışına karşı gün boyunca süren karla mücadele çalışmalarını aralıksız yürüttü.

Belediye, şehir genelinde ulaşımın aksamaması için kar küreme, tuzlama ve yol açma faaliyetlerini gece gündüz sürdürdüğünü bildirdi.

Belediyeden açıklama

"Erzurum’umuzda etkili olan kar yağışıyla birlikte sahadaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Aziz şehrimizin kışı bir güzelliktir; bu güzelliğin günlük hayatı aksatmadan yaşanabilmesi için şehir genelinde çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Şehrimizin tüm noktalarında ulaşımın aksamaması ve hemşehrilerimizin güvenle yolculuk yapabilmesi için kar küreme, tuzlama ve yol açma faaliyetlerimizi gece gündüz sürdürüyoruz Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için çalışmaya devam ediyoruz" denildi.

