Erzurum'da 12 Yaşındaki Alperen, Vali Mustafa Çiftçi'yi Örnek Alıp Hafız Oldu

Antalya'dan ailesiyle Erzurum'a gelen 12 yaşındaki Alperen Yılmaz, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye duyduğu hayranlıkla hafızlık eğitimini tamamladı.

Geçen yıl bir televizyon kanalındaki ramazan programında 'En büyük hayalim Erzurum Valisi gibi hafız bir vali olmak' diyen Alperen, bu hedefini gerçekleştirmek için Kur'an kursunda eğitime başladı.

Yatağının başucuna Vali Çiftçi'nin fotoğraflarını asan Alperen, 15 ayda hafızlık eğitimini tamamlayarak hayaline giden yolda önemli bir adım attı.

Ziyaret ve Valinin Mesajı

Ailesiyle birlikte Erzurum'a gelen Alperen, Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Vali Çiftçi, Alperen'i tebrik ederek 'hafız kalmak için bir ömür gayret sarf edilmesi gerektiğini' vurguladı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 'Alperen'in gönlünde yeşeren hafız bir vali olma hayali bugün anlamlı bir boyut kazandı. Bir çocuğun hayali, bir ailenin duası, bir toplumun geleceği. Öz köklerimizden gelen bir duruşla Alperen ve nice gencimizin böylesine güzel ideallerle yetişmesi yüreklere huzur, gönüllere sevinç, geleceğe umut serpiyor.'

