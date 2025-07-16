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Erzurum'da 15 Temmuz Paneli: Darbelerin İzleri ve Anlatıları Konuşuldu

Erzurum'da 'Milletin Zaferi ve Egemenliği' paneli düzenlendi, darbe girişimleri ve 15 Temmuz'un önemi tartışıldı.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 16:21
Erzurum'da 15 Temmuz Paneli: Darbelerin İzleri ve Anlatıları Konuşuldu

Erzurum'da 'Milletin Zaferi ve Egemenliği' Paneli Gerçekleştirildi

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen panelde, 'Milletin Zaferi ve Egemenliği: Türkiye'de Darbelerin İzleri ve Anlatıları' konusu ele alındı. Panel, Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Rektör Çakmak’tan Önemli Mesajlar

Panelin açılışında konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, darbe girişiminden ders çıkarılması gerekliliği üzerinde durdu. Çakmak, inandırıcılığın artırılması için devlet kuruluşlarında liyakat ilkesinin öncelik taşıması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, darbe girişimlerinin devlet içinde yapılanmış hain grupların sonucu olduğunu belirtti ve gereken önlemlerin alındığını ifade etti.

15 Temmuz Gazisi Rıza Demir’in Anıları

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı ve 15 Temmuz gazisi Rıza Demir, o gece yaşananları aktardı. Demir, 15 Temmuz gazilerinin hala psikolojik destek aldığını belirterek, o gece Allah'ın kendilerini koruduğuna inandığını dile getirdi. "Devletim, milletim, bayrağım için verdiğim mücadeleden dolayı gurur duyuyorum," dedi.

Darbeler ve Toplumsal Etkileri

Paneli yöneten ETÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, ülkedeki darbelerin toplum üzerindeki korku ve karamsarlık oluşturduğunu ifade etti. Küçükuğurlu, 15 Temmuz'un diğerlerinden ayrıldığını, zira bu kez milletin iradesine sahip çıkarak darbeyi engellediğini ve bu durumun topluma umut aşıladığını belirtti.

Panelin Devamında Uzmanlardan Değerlendirmeler

Panelde Doç. Dr. Mehmet Gökhan Polatoğlu, Dr. Serhat Keskin ve Dr. Hünkar Karaca Yalçın konuşmalarını gerçekleştirdiler. Panel, 15 Temmuz'a ait fotoğrafların sergilendiği ve TRT'nin 15 Temmuz belgeselinin izletildiği programla son buldu. Etkinliğe akademisyenler ve katılımcılar büyük ilgi gösterdi.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla...

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Milletin Zaferi ve Egemenliği: Türkiye'de Darbelerin İzleri ve Anlatıları" paneli gerçekleştirildi. ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak konuşma yaptı.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla...

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Milletin Zaferi ve Egemenliği: Türkiye'de Darbelerin İzleri ve Anlatıları" paneli gerçekleştirildi. ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak konuşma yaptı.

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