Erzurum'da 24 Kasım Öğretmenler Günü: Resim ve Anı Yarışması Kazananları

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü 24 Kasım Etkinlikleri

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü, bu yılki 24 Kasım Öğretmenler Gününü; gençlerin hayal gücünü renklerle buluşturduğu, öğretmenlerin ise yıllara yayılan deneyimlerini satırlara işlediği anlamlı etkinliklerle kutladı.

Yarışmalar ve Eserlerin Anlamı

Lise Öğrencileri Arası Resim Yarışması ve Öğretmenler Arası Anı Yarışması sonuçlandı. Ortaya çıkan eserler; öğretmenliğin manevi derinliğini, eğitimin iz bırakan yolculuğunu ve insan ruhuna dokunan zarafetini bir kez daha görünür kıldı.

Bu yıl öğrenciler, minnetlerini, hayranlıklarını ve öğretmenlik mesleğine duydukları saygıyı renklerle anlattı. Her eser; bir öğretmenin yüreğine, bir öğrencinin yolculuğuna dair saklı hikâyeleri tuvale taşıdı.

Ödüller ve Dereceler

Ödüller, 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı'nda sahiplerine takdim edilecek.

Dereceye Giren Öğrenciler:

1.’lik: Duha Sarıyar - Oltu Fen Lisesi

2.’lik: Fatmanur Dağ - Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi

3.’lük: Azra Yeşildere - Emel Çatal Anadolu Lisesi

Yarışmalar, öğretmenlik mesleğinin toplum üzerindeki etkisini ve genç neslin duygularını ifade etme biçimlerini bir araya getirerek hem duygusal hem de görsel açıdan zengin bir şölen sundu.

