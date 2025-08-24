Erzurum'da 3. Geleneksel Rahvan At Yarışları'nda 70 Sporcu 10 İlden Yarıştı

Erzurum'da 3. Geleneksel Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Erzurum Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3. Geleneksel Rahvan At Yarışları, Merkez Yakutiye ilçesi Umudum Mahallesi Rahvan At Yarış Tesisleri'nde yapıldı. Yarışlara 10 ilden gelen 70 sporcu katıldı.

Etkinlik organizasyonu ve yarışma detayları

Yarışlar, Büyükşehir ve Yakutiye Belediyesinin ev sahipliğinde, Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun katkılarıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte 7 dalda mücadele edildi; sporcular dereceye girebilmek için tozlu parkurlarda kıyasıya yarıştı.

Yetkililerden mesajlar

Erzurum Vali Vekili Didem Dinç Özay, EİT 2025 Turizm Başkenti kapsamında Erzurum'da pek çok etkinlik yapıldığını ve şehrin adının tüm Türkiye'ye duyurulduğunu belirtti. Özay, konuşmasında, "Bugün burada izleyeceğimiz yarışlar aynı zamanda geçmişimizin izleri, köklerimiz ve geleceğe olan bağımızı bir arada hissettirecektir. Her bir yarışçı ve at kendi hikayesini bu alanda yazacak. Kimisi hızıyla kimisi sabrıyla bizlere sanatlarını icra edecekler. Bu heyecan dolu günün hepimiz için unutulmaz bir deneyim olmasını temenni ediyorum." dedi.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ise Erzurum'un köklü değerlerini gelecek nesillere aktarmak ve misafirlere kültürel, geleneksel bir şölen sunmak amacıyla birçok etkinlik düzenlediklerini ifade etti. Uçar, yarışların tarihinin Selçuklulardan önceki dönemlere dayandığını vurgulayarak, "Rahvan kelimesi dilimize Farsçadan gelmiş, atın binicisini sarsmadan yürümesi olarak tanımlanmıştır. Bu yarışlar sadece bir spor değil, milletimizin asırlar boyunca yaşattığı geleneğin, sabrın ve azmin sembolüdür. Türk kültüründe at, cesaretin ve dostluğun nişanesi olmuş, ordularımıza güç, toplumumuza ise birlik ve beraberlik katmış adeta Türk'e kanat olmuştur. Bugün burada, bu asil geleneği yaşatmak hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Katılım ve ödüller

Yarışlara AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, kurum müdürleri, vatandaşlar ve sporcular katıldı. Organizasyon sonunda dereceye giren sporculara kupa ve ödüller takdim edildi.