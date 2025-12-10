DOLAR
Erzurum'da 37 Kaçak Göçmen ve 10 Organizör Yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda 37 düzensiz göçmen ve 10 organizatör yakalandı; bazı şüpheliler serbest bırakılırken bazıları tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 16:20
Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonunda çok sayıda gözaltı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, 37 düzensiz göçmen ve 10 organizatör yakalandı.

Yakalanan 3 şüpheli şahsın ifadesi alındıktan sonra şube müdürlüğü tarafından serbest bırakıldığı bildirildi. 37 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Diğer işlemler sonucunda çıkarıldıkları mahkemece 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

