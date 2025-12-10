Erzurum'da 37 Kaçak Göçmen ve 10 Organizör Yakalandı

Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonunda çok sayıda gözaltı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, 37 düzensiz göçmen ve 10 organizatör yakalandı.

Yakalanan 3 şüpheli şahsın ifadesi alındıktan sonra şube müdürlüğü tarafından serbest bırakıldığı bildirildi. 37 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Diğer işlemler sonucunda çıkarıldıkları mahkemece 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

