Erzurum'da 383 İşletme Denetlendi: 21-28 Kasım 2025 Raporu

Erzurum'da 21-28 Kasım 2025 tarihlerinde yem, gıda ve temas eden madde üreten 383 işletme denetlendi; 3 idari yaptırım uygulandı, 19 numune alındı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:11
Erzurum'da 383 İşletme Denetlendi: 21-28 Kasım 2025 Raporu

Erzurum'da 21-28 Kasım 2025 Tarihlerinde 383 İşletme Denetlendi

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Yetkili ekipler, 21 Kasım-28 Kasım 2025 tarihleri arasında yoğun bir denetim programı yürüttü.

Denetim Sonuçları

Gerçekleştirilen denetimler kapsamında toplam 383 işletme kontrol edildi. Denetimler sırasında tespit edilen olumsuzluklar nedeniyle işletmelere 3 idari yaptırım kararı uygulandı. Analize dayalı çalışmalarda ise toplam 19 adet numune alındı.

Tüketici Başvuruları ve Alo 174

Tüketicilerin 7/24 ulaşabildiği Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen başvurular da değerlendirmeye alınıyor. Söz konusu dönemde hattınıza gelen 21 başvuru titizlikle incelendi ve sonuçlandırıldı.

Yetkililer, denetimlerin halk sağlığı ve gıda güvenliği açısından süreceğinin altını çizdi.

