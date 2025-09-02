DOLAR
Erzurum'da 417 Kişiye Maksat Dışı Bıçak Cezası: 1 milyon 231 bin 401 lira

Erzurum'da 1 Ocak-31 Temmuz arasında maksat dışı bıçak taşıyan 417 kişiye 1 milyon 231 bin 401 lira ceza kesildi; ruhsatsız silah, dilencilik ve alkol denetimleri de yapıldı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 10:55
Denetimlerin kapsamı ve sonuçları

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 1 Ocak-31 Temmuz tarihlerinde çeşitli uygulama ve denetimler gerçekleştirdi. Bu çalışmalar kapsamında, maksat dışı bıçak taşıyan 417 kişiye toplam 1 milyon 231 bin 401 lira idari para cezası uygulandı.

Ruhsatsız silah ve dilencilikle mücadele

Denetimlerde, ruhsatsız silah taşıdığı tespit edilen 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ekipler ayrıca dilencilik yapan 317 kişiyi tespit etti; bunlardan 34 kişiye işlem uygulanarak toplam 558 bin 182 lira idari para cezası kesildi.

Mesire alanları ve alkol denetimleri

Kentte, 2 Eylül 2024 tarihli 2024/3 Valilik genel emri doğrultusunda yapılan çalışmalarda ise mesire alanları ve benzeri yerlerde alkol tükettiği belirlenen 78 kişiye toplam 230 bin 334 lira ceza uygulandı.

