Erzurum'da 494 İşletmeye Yem ve Gıda Denetimi (5 Aralık-12 Aralık 2025)

Erzurum’da 5 Aralık-12 Aralık 2025 tarihlerinde 494 işletme denetlendi; 3 idari yaptırım kararı uygulandı, 15 numune alındı, 20 Alo 174 başvurusu değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 09:33
Erzurum’da yem, gıda ve gıda ile bağlantılı madde malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Denetim ayrıntıları

5 Aralık-12 Aralık 2025 tarihleri arasında kent merkezinde 494 denetim yapıldı. Denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 3 idari yaptırım kararı uygulandı.

Analize dayalı yapılan çalışmalarda 15 adet numune alındı. Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen 20 başvuru değerlendirildi.

