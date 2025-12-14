Erzurum'da 494 İşletmeye Yem ve Gıda Denetimi (5 Aralık-12 Aralık 2025)

Erzurum'da 494 işletmeye yem ve gıda denetimi (5 Aralık-12 Aralık 2025)
Erzurum’da yem, gıda ve gıda ile bağlantılı madde malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.
Denetim ayrıntıları
5 Aralık-12 Aralık 2025 tarihleri arasında kent merkezinde 494 denetim yapıldı. Denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 3 idari yaptırım kararı uygulandı.
Analize dayalı yapılan çalışmalarda 15 adet numune alındı. Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen 20 başvuru değerlendirildi.
