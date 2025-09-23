Erzurum'da 5 Yaşındaki Çocuğun Ölümü: Sürücüye 3 Yıl 4 Ay Hapis

Erzurum'da site içinde 5 yaşındaki çocuğun ölümü: Sürücüye 3 yıl 4 ay hapis

Erzurum 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, site garajından çıkan aracın altında kalarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Alparslan Cellat olayına ilişkin karar açıklandı. Mahkeme, sürücü Turan D.'ye "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan hapis cezası verdi.

Mahkeme kararı ve duruşma

Duruşmaya taraf avukatları katılırken, tutuksuz sanık Turan D. duruşmaya gelmedi. Mahkeme, sanığı ilk önce 4 yıl hapis cezasına çarptırdı; verilen ceza takdir indirimi uygulanarak 3 yıl 4 aya düşürüldü. Mahkeme, bu cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılması, erteleme veya adli para cezasına çevrilmeyeceğine karar verdi.

Çocuğun ailesinin avukatı Fahrettin Özer, savunmasında sanığın olay yerinden kaçması, çelişkili beyanları ve kamera kayıtlarının gösterdiği görüntüler dikkate alındığında pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması gerektiğini belirtti. Özer, duruşmada şunları ifade etti:

"Dosyadaki en önemli delil kamera kaydıdır, o da mahkemenizce izlenmiştir. Raporda belirtildiği ve kamera kaydında da görüldüğü üzere görüş mesafesi 10 metre olan yol üzerinde bulunan, yola atlayıp sürücünün dikkatini dağıtabilecek şekilde reflekslerini ölçmeyen, yolda sabit duran iki çocuğa çarpmak suretiyle bir tanesinin ölümüne neden olmaktan bu suç meydana gelmiştir.

Sanık kendisi durmayarak diğer çocuğun babasının feryatları ile durmuştur. Tüm aşamalardaki çelişkili beyanları da dikkate alınmalıdır. Hiçbir aşamada pişmanlığını net ve samimi bir şekilde dile getirmemiştir. Kendisi hariç herkesi kusurlu bulmuştur. İlk çarpma sonucu durmuş olsaydı çocuğun kafası arka tekerin altında kalarak ölüm meydana gelmeyecekti. Sanığın asli kusurlu sebebiyet verdiği kazadan dolayı takdiren ve üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederiz."

Cumhuriyet savcısı, daha önce sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, farklı raporların bulunduğunu ancak Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi ve genişletilmiş uzmanlar kurulunca düzenlenen heyet raporlarına üstünlük tanınması gerektiğini belirtti. Savcı, rapora göre Turan D.'nin kazada asli kusurlu, maktul Alparslan Cellat'ın ise tali kusurlu olduğunu ve sanığın taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçunu işlediğinin sabit olduğunu ifade ederek cezalandırılmasını istedi.

Sanık Turan D.'nin avukatları ise müvekkillerinin kusuru olmadığını savunarak lehe indirim talep etti.

Davanın geçmişi

Kaza, 24 Haziran 2024'te Yakutiye ilçesi Rabiana Mahallesi'ndeki bir sitenin garajından çıkan 07 ERZ 78 plakalı SUV tipi araç tarafından meydana geldi. Sürücü Turan D. (67) idaresindeki araç, yokuşun bitiminde yol üzerinde oturan Alpaslan Cellat’ın (5) üzerinden geçerek ölümüne neden oldu. Cellat'ın yanında bulunan bir diğer çocuk ise aracın altına kalmaktan aradaki mesafe sayesinde kurtuldu.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında hazırlanan iddianamede, sanık hakkında "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede yer alan kazayla ilgili hazırlanan üç farklı rapordan ikisinde hayatını kaybeden çocuk "tali kusurlu", diğer raporda ise "asli kusurlu" olarak değerlendirilmiş; güvenlik kameralarına yansıyan kaza anı dosyada delil olarak yer aldı.

Mahkemenin kesin kararıyla sanık Turan D.'ye verilen ceza, indirim sonrası 3 yıl 4 ay hapis olarak hüküm bağlandı.