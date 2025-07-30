DOLAR
40,58 -0,01%
EURO
46,43 1,05%
ALTIN
4.280,08 1,32%
BITCOIN
4.710.805,11 0,97%

Erzurum'da 6 Bin Çocuk Büyük Cami Buluşması'nda Bir Araya Geldi

Erzurum'da 6 bin çocuk, tarihi Ulu Camisi'nde düzenlenen etkinlikte namaz kılıp Kur'an dinledi.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 15:36
Erzurum'da 6 Bin Çocuk Büyük Cami Buluşması'nda Bir Araya Geldi

Erzurum'da 6 Bin Çocuk Tarihi Camide Buluştu

Erzurum, tarihi Ulu Camisi'nde düzenlenen "Büyük Cami Buluşması" etkinliği ile 6 bin çocuğu bir araya getirdi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, her yaştan çocuk öğle namazını kıldıktan sonra Vali Mustafa Çiftçi tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

Vali Çiftçi'den Teşekkür ve Gelecek Vurgusu

Etkinliğin ardından, Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Çifte Minareli Medrese meydanında düzenlenen etkinlik alanını ziyaret etti. Burada, çocuklarla basketbol oynadı ve ok etkinliklerine katıldı. Çocuklarla sohbet eden Vali Çiftçi, "Bugün bu tabloyu gördüğüm için Cenab-ı Allah'a çok şükrediyorum. Bu bizim gurur tablomuz. 6 bin çocuğumuzla bir arada bulunmak, onların geleceğine yönelik olarak TÜGVA ve öğretmenlerimiz tarafından geleceğe hazırlandığını görmek, bizleri memnun ediyor," dedi.

Vali Çiftçi, bugünün küçüklerinin yarının büyükleri olduğunu vurgulayarak, "İnşallah onlar ileride bizlerin boşalttığı yerleri dolduracaklar. Bu devlete, millete hizmet edip faydalı insanlar olacaklardır," ifadelerini kullandı.

Destekçiler ve Katılımcılar

TÜGVA İl Temsilcisi Muhammed Faruk Kömeç, programa destek veren tüm paydaşlara teşekkür ederken, etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, TÜGVA gönüllüleri ve çocuklar da katıldı.

Erzurum'da 6 bin çocuk "Büyük Cami Buluşması" kapsamında tarihi camide bir araya geldi. Türkiye...

Erzurum'da 6 bin çocuk "Büyük Cami Buluşması" kapsamında tarihi camide bir araya geldi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum İl Temsilciliğince tarihi Ulu Camisi'nde öğle vakti düzenlenen etkinlikte buluşan 6 bin çocuk, namaz kılıp ardından Vali Mustafa Çiftçi'nin okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

Erzurum'da 6 bin çocuk "Büyük Cami Buluşması" kapsamında tarihi camide bir araya geldi. Türkiye...

Erzurum'da 6 bin çocuk "Büyük Cami Buluşması" kapsamında tarihi camide bir araya geldi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum İl Temsilciliğince tarihi Ulu Camisi'nde öğle vakti düzenlenen etkinlikte buluşan 6 bin çocuk, namaz kılıp ardından Vali Mustafa Çiftçi'nin okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

İLGİLİ HABERLER

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih Erbakan Tekirdağ'da Yeniden Refah Partisi Kongresine Katıldı
2
Şanlıurfa'da Hastanede Bıçaklı Saldırı: Başhekim Yardımcısı ve Güvenlik Görevlisi Yaralı
3
Bitlis'te 83 Hafız İçin İcazet Töreni Düzenlendi
4
Fas'ın 26. Tahta Çıkış Yılı Kutlaması: Dostluk ve İşbirliği Vurgusu
5
Yunus Emre Enstitüsü Yaz Okulu 2025 Kapanış Programı İstanbul'da Gerçekleştirildi
6
Samsun'da Otomobil-Kamyon Çarpışması: 5 Yaralı
7
Gaziosmanpaşa'ya 500 Milyon Lira Spor Yatırımı

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!