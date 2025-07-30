Erzurum'da 6 Bin Çocuk Büyük Cami Buluşması'nda Bir Araya Geldi

Erzurum'da 6 Bin Çocuk Tarihi Camide Buluştu

Erzurum, tarihi Ulu Camisi'nde düzenlenen "Büyük Cami Buluşması" etkinliği ile 6 bin çocuğu bir araya getirdi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, her yaştan çocuk öğle namazını kıldıktan sonra Vali Mustafa Çiftçi tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

Vali Çiftçi'den Teşekkür ve Gelecek Vurgusu

Etkinliğin ardından, Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Çifte Minareli Medrese meydanında düzenlenen etkinlik alanını ziyaret etti. Burada, çocuklarla basketbol oynadı ve ok etkinliklerine katıldı. Çocuklarla sohbet eden Vali Çiftçi, "Bugün bu tabloyu gördüğüm için Cenab-ı Allah'a çok şükrediyorum. Bu bizim gurur tablomuz. 6 bin çocuğumuzla bir arada bulunmak, onların geleceğine yönelik olarak TÜGVA ve öğretmenlerimiz tarafından geleceğe hazırlandığını görmek, bizleri memnun ediyor," dedi.

Vali Çiftçi, bugünün küçüklerinin yarının büyükleri olduğunu vurgulayarak, "İnşallah onlar ileride bizlerin boşalttığı yerleri dolduracaklar. Bu devlete, millete hizmet edip faydalı insanlar olacaklardır," ifadelerini kullandı.

Destekçiler ve Katılımcılar

TÜGVA İl Temsilcisi Muhammed Faruk Kömeç, programa destek veren tüm paydaşlara teşekkür ederken, etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, TÜGVA gönüllüleri ve çocuklar da katıldı.

Erzurum'da 6 bin çocuk "Büyük Cami Buluşması" kapsamında tarihi camide bir araya geldi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum İl Temsilciliğince tarihi Ulu Camisi'nde öğle vakti düzenlenen etkinlikte buluşan 6 bin çocuk, namaz kılıp ardından Vali Mustafa Çiftçi'nin okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

Erzurum'da 6 bin çocuk "Büyük Cami Buluşması" kapsamında tarihi camide bir araya geldi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum İl Temsilciliğince tarihi Ulu Camisi'nde öğle vakti düzenlenen etkinlikte buluşan 6 bin çocuk, namaz kılıp ardından Vali Mustafa Çiftçi'nin okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinledi.