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Erzurum'da 78 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

78 yaşındaki Nevin Sarıca'nın Erzurum'un Palandöken ilçesindeki evinde cesedi bulundu.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 17:33
Erzurum'da 78 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Erzurum'un Palandöken İlçesinde Şok Olay

Erzurum’un Palandöken ilçesinde 78 yaşındaki yalnız yaşayan kadın Nevin Sarıca, evinde ölü bulundu. Müftü Solakzade Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Sarıca’yı ziyarete giden kızı, annesini hareketsiz halde bulunca durumu yetkililere bildirdi.

Olay Anı ve Müdahale

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ve polis ekipleri, Sarıca’nın durumunu kontrol etti. Yapılan incelemenin ardından, Sarıca’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli Ölüm İncelemesi

Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan Nevin Sarıca’nın ölümü şüpheli olarak kaydedildi. Olay yeri inceleme ekipleri, gerekli çalışmaları gerçekleştirdikten sonra cenaze, Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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