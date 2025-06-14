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Erzurum'da Aileler 'Dijital Detoks' Kampında Bir Araya Geldi

Erzurum'da 70 aile ve 100 çocuk, dijital bağımlılığa dikkat çekmek için 'Dijital Detoks' kampında bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 10:41
Erzurum'da Aileler 'Dijital Detoks' Kampında Bir Araya Geldi

Erzurum'da Aileler 'Dijital Detoks' Kampında Bir Araya Geldi

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025 "Aile Yılı" etkinlikleri çerçevesinde 'Ailemle Dijital Detoks Günü' temalı bir farkındalık kampı düzenledi.

Erzurum Teknik Üniversitesi piknik alanında gerçekleştirilen etkinliğe 70 aile ve 100 çocuk katıldı. Katılımcılar, etkinlik sırasında telefon ve tabletlerini teslim ederek, yüz yüze iletişim kurma imkanı buldular.

Aileler, doğayla iç içe vakit geçirirken, aynı zamanda farklı etkinliklere katıldılar. Etkinlik, Karagöz ile Hacivat gösterisiyle başladı. Çocuklar, çuval yarışı, halat çekme, basket atışları ve dart oyunları ile eğlenceli zaman geçirdi.

Geleneksel oyun alanında ise jenga, zeka kartları ve sokak oyunları gibi aktiviteler gerçekleştirildi. Ayrıca, müzik dinletisi ve kitap okumayla aileler, çocuklarıyla keyifli bir gün yaşadı.

Etkinliğin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, dijital bağımlılığın etkilerinin azaltılarak aile yapısının güçlendirilmesine yönelik farkındalık yaratmak istediklerini belirtti. Aykut, güçlü ailelerin güçlü bir toplum oluşturduğuna vurgu yaparak, sosyal, sportif ve sanatsal birçok etkinlik düzenleyeceklerini ifade etti.

Katılımcılardan Nihal Karakayalı, etkinliğin kendisi için büyük bir farkındalık yarattığını vurguladı. Karakayalı, "Dijital bağımlılığın zararlarını biliyoruz ama bununla aktivite yaparak yüzleşmeliyiz. Sosyal medyanın hayatımıza sinsi bir şekilde girdiğini görüyoruz. Aile ile geçirdiğimiz kaliteli zaman, çocukların dijital ortamlardan uzaklaşmasına yardımcı olabilir," dedi.

Bu kamp, ailelerin birlikte vakit geçirirken dijital dünyadan uzaklaşmalarını sağlamak amacıyla düzenlendi ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 2025 "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında...

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 2025 "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında "Ailemle Dijital Detoks Günü" temalı farkındalık kampı düzenlendi. Etkinlikte katılımcılar, telefon ve tabletlerini teslim etti.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 2025 "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında...

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 2025 "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında "Ailemle Dijital Detoks Günü" temalı farkındalık kampı düzenlendi. Etkinlikte katılımcılar, telefon ve tabletlerini teslim etti.

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