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Erzurum'da Alkol Denetimleri Sıkılaştı

Usulsüz alkol satışı ve çevreyi rahatsız edenlere büyük cezalar verildi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 18:29
Erzurum'da Alkol Denetimleri Sıkılaştı

Erzurum'daki Alkol Denetimleri Artıyor

Erzurum'da yapılan alkol denetimleri sonucunda, kurallara uymayan işletmelere ve vatandaşlara ağır para cezaları uygulandı.

İşletmelere ve Bireylere Cezalar Uygulandı

Erzurum Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 02 Eylül 2024 tarihli 2024/3 Valilik genel emri doğrultusunda yoğun bir çalışma başlattı. Bu denetimler, mesire alanları ile kamuya açık yerlerde alkol tüketimini ve çevre kirliliğini önlemeyi hedefliyor.

Cezalar ve Yaptırımlar

Denetimlerde, okul ve ibadethane yakınlarında, tarihi tabyalar ile köprü altlarında alkol alarak çevrese rahatsızlık veren 231 kişiye toplamda 474 bin 12 lira para cezası verildi.

Ayrıca, ekipler gece saat 22.00'den sonra alkol satışı yapan 8 işletmeye 341 bin 223 lira ceza keserken, aynı saatlerde 18 yaş altı şahıslara alkol satan bir işletmeye ise 400 bin lira ceza uygulandı.

Bu tür denetimlerin arttırılması, Erzurum'da toplum sağlığını koruma ve çevre düzenini sağlama amacı taşımaktadır.

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