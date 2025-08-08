DOLAR
Erzurum'da 'Alturna' Tohumundan Hasat Başladı

Erzurum'da tescilli 'Alturna' tohumundan elde edilen buğdayın hasadına başlandı. Hasat, üniversite tarlasında gerçekleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 14:45
Erzurum'da 'Alturna' Tohumundan Hasat Başladı

Erzurum'da Tescilli Alturna Tohumuyla Hasat Başladı

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi'ne ait tarlada kurak hava ve kış şartlarına dayanıklı tescilli 'Alturna' tohumundan yetiştirilen buğdayın hasadı başladı.

Üniversitenin Mehmet Sekmen Caddesi üzerinde bulunan 450 dekarlık arazisinde gerçekleştirilen program kapsamında, biçerdöverlerle susuz bir şekilde yetiştirilen buğday hasadı yapıldı.

Hasat Verimleri Beklentisi

Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Haluk Çağlar Kaymak, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitenin toplamda 10 bin dekarlık tarım arazisinin bulunduğunu ifade etti. Kaymak, "Hasadını yaptığımız 'Alturna' buğday çeşidinden memnunuz. Yaklaşık 450 dekarlık araziden dönümde 400-450 kilogram verim bekliyoruz." dedi.

Susuz Yetiştiricilik ve Üretim Hedefleri

Kaymak, üniversite olarak yaptıkları üretime dikkat çekerek, "Erzurum'daki verimin bizi mutlu edecek seviyede olduğunu düşünüyoruz çünkü suçsuz yetiştiricilik yapıyoruz. Buradan hasat edilen ürünleri bölgedeki fabrikalara ve tohum üretimi yapanlara tohumluk satıyoruz. Aynı zamanda döner sermayeyiz, 19 işçimize ücret ödüyoruz." şeklinde konuştu. Ayrıca, kara buğday üretiminde de geçen yıl ülke üretiminin %10'unu merkezlerinin sağladığını vurguladı. Kaymak, "Bu yıl buğday beklentimiz 1000 tonun üzerinde, kara buğdayda da 300 tona yaklaşmayı hedefliyoruz. Slajlık mısırda dekara 7-8 ton civarı ürün elde ettik." ifadelerini kullandı.

Programa, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve davetliler katıldı.

