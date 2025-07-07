Erzurum'da Aranan 100 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı

Erzurum'da Jandarma Operasyonu

Erzurum'da, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, geçen ay aranan 100 kişi yakalandı. Bu önemli gelişme, Erzurum Valiliği tarafından yapılan resmi açıklama ile duyuruldu.

Yapılan Çalışmalar

İl Jandarma Komutanlığı, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 1-30 Haziran tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, 78 kişi ifadeye yönelik aramalar sonucu, 17 kişi 0-5 yıl, 4 kişi 5-10 yıl ve 1 kişi 20 yıl üzeri hapis cezasıyla aranmaktaydı. Bu kapsamda toplamda 100 aranan kişi yakalandı.

Jandarma, suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Bu operasyonlar, bölgede asayişin sağlanması açısından büyük önem taşıyor.

Erzurum'da jandarma ekiplerince geçen ay yapılan çalışmada aranan 100 kişi yakalandı. Yakalanan zanlılar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.