Erzurum'da Askeri Personel Servisi Devrildi: 13 Yaralı

Erzurum'da Askere Giden Servis Kazası

Erzurum'da, askeri personel taşıyan bir servis midibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi hafif yaralandı. Kazanın, F.D. yönetimindeki midibüsün, İbrahim Hakkı Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda devrilmesiyle gerçekleştiği öğrenildi.

Kaza Anında Olay Yerinde Panik

İhbar üzerine olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar arasında sürücü ile birlikte 12 askeri personel bulunuyordu. Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Kazanın Sebebi Nedir?

Olayın, midibüsün önüne bir aracın tali yoldan çıkması sonucu meydana geldiği ifade edildi. Yetkililer, olay ile ilgili detaylı incelemenin sürdüğünü belirtti.

Erzurum'da, askeri personel taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada 13 kişi hafif yaralandı.

Erzurum'da, askeri personel taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada 13 kişi hafif yaralandı.