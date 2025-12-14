DOLAR
Erzurum'da 'Avrupa Birliği Uluslararası İnsani Yardım Ağları' Konferansı — Impact Hub ETÜ'de

Impact Hub Projesi kapsamında ETÜ'de düzenlenen 'Avrupa Birliği Uluslararası İnsani Yardım Ağları' konferansında insan hakları, insani yardım koordinasyonu ve gençlik ele alındı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 09:38
Impact Hub Projesi kapsamında ETÜ ev sahipliğinde

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi iş birliğinde yürütülen Impact Hub Projesi kapsamında, 'Avrupa Birliği Uluslararası İnsani Yardım Ağları' başlıklı konferans ETÜ'de gerçekleştirildi.

Programda konuşmacılar arasında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Türkiye Ofisi Başkanı Dr. Tasnim Atatrah, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı İbrahim Sekmen yer aldı. Etkinlikte insan hakları, insani yardım koordinasyonu ve gençliğin süreçlere katkısı gündeme taşındı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, 'Sergiler, atölyeler ve röportajlarla zenginleşen etkinlikte, gençlerin düzenlediği hayır çarşısının geliri BM Gazze Fonu'na aktarıldı. Erzurum’un sosyal gelişim vizyonuna katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz' denildi.

