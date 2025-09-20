Erzurum'da Bitkin Bulunan Kızıl Şahin İyileştirilip Doğaya Salındı

Erzurum'da yakalanan bitkin haldeki kızıl şahin, DKMP ekipleri ve veteriner Selçuk Albayrak'ın müdahalesiyle bakım gördü ve yeniden doğaya bırakıldı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 17:03
Olay ve Müdahale

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yerde bitkin halde bulunan kızıl şahin, durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Ekiplerce vatandaşlardan teslim alınan kuş, koruma altına alındı ve gerekli kontroller için merkeze götürüldü.

Bakım ve Serbest Bırakma

DKMP görevlilerinin gözetiminde, kurumda görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından özenle takip edilen şahin için bakım ve beslenme uygulandı. Uzmanlar, kuşun soğuk havadan bitkin düştüğünü tahmin etti.

Bakım sonrası sağlık durumu düzelten kızıl şahin, uygun olduğu tespit edilince yeniden doğaya salındı.

