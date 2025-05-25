DOLAR
38,77 0%
EURO
44,08 0%
ALTIN
4.201,78 0%
BITCOIN
4.161.554,04 1,39%

Erzurum'da Çiftlerden 25.05.2025'te Nikah Yoğunluğu

Erzurum'da 25 Mayıs 2025 tarihi için nikah randevusu alan 40 çift, bu özel günde evlenmenin mutluluğunu yaşadı.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 16:05
Erzurum'da Çiftlerden 25.05.2025'te Nikah Yoğunluğu

Erzurum'da Çiftlerden 25.05.2025'te Nikah Yoğunluğu

Erzurum'da 25 Mayıs 2025 tarihi, çiftlerin evlenmek için tercih ettikleri özel bir gün haline geldi. Merkez Yakutiye ilçesinde, bu tarihte 40 çiftin nikahı kıyılacak.

Çiftler, Yakutiye Belediyesindeki Evlendirme Memurluğuna aile ve yakınlarıyla birlikte gelerek, hem kentin plakası olan 25 hem de bu özel günde birbirlerine "Evet" demenin heyecanını yaşadı.

Evlendirme memuru Mensur Akdemir, çiftlerin yoğunluk oluşturmalarının sebebini tarihin özel olmasında buluyor. Akdemir, "Bugün çiftler Yakutiye Belediyesinde yoğunlaşıyor. Şu ana kadar 20 çiftin nikahını kıydık, 16-17 çiftin nikahı da hala bekliyor. Onların da nikahını 23.00'e kadar kıyacağız. 25.05.2025 önemli bir tarih, plakamızın olması da bizim için farklı bir önem taşıyor." diye konuştu.

Nikahları kıyılan çiftlerden Kübra Tosun ve Alper Yavuz, bu özel günde imza atmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Alper Yavuz, "Günümüzün anlamlı olmasını istedik, eşim de 25.05.2025 tarihinin uygun olduğunu söyledi. Erzurum'un plakası olması ve Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu nedeniyle bu tarihi seçtik. Nikah günümüzü unutmam mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Çiftlerden Halil İbrahim Muştu, birkaç ay önce nikah tarihi için belediyeye başvurduklarını belirterek, "Bu tarihin sunulması bizim için de heyecan vericiydi. Erzurum plakasına denk gelmesi ve özel bir tarih olması nedeniyle bu günü tercih ettik. Gerçekten güzel bir gün oldu." dedi.

Eşi Dilan Muştu da nikahlarını kıyan belediye personeline teşekkür etti.

Erzurum'da, çiftlerin evlenmek için 25 Mayıs 2025'i tercih etmesi nikah dairelerinde yoğunluk...

Erzurum'da, çiftlerin evlenmek için 25 Mayıs 2025'i tercih etmesi nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu. Nikahı kıyılan çiftlerden Kübra Tosun ve Alper Yavuz, hem kentin plakası olan 25 hem de özel tarihte birbirlerine "Evet" demenin mutluluğunu yaşadı.

Erzurum'da, çiftlerin evlenmek için 25 Mayıs 2025'i tercih etmesi nikah dairelerinde yoğunluk...

Erzurum'da, çiftlerin evlenmek için 25 Mayıs 2025'i tercih etmesi nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu. Nikahı kıyılan çiftlerden Kübra Tosun ve Alper Yavuz, hem kentin plakası olan 25 hem de özel tarihte birbirlerine "Evet" demenin mutluluğunu yaşadı.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarı Çiçeklerle Bezenen Keşiş Gölü, Van'ın Doğa Cenneti Olmaya Devam Ediyor
2
Balıkesir'de Zincir Üretim Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
3
Erzurum'da Çiftlerden 25.05.2025'te Nikah Yoğunluğu
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da AK Parti Teşkilatına Seslendi
5
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: 'Dünyanın Barışa İhtiyacı Var'
6
Mersin ve Osmaniye'de 25.05.2025'te Evlenecek Çiftlere Büyük İlgi
7
İstanbul Nikah Salonlarında 25.05.2025 Yoğunluğu

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!