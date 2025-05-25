Erzurum'da Çiftlerden 25.05.2025'te Nikah Yoğunluğu

Erzurum'da 25 Mayıs 2025 tarihi, çiftlerin evlenmek için tercih ettikleri özel bir gün haline geldi. Merkez Yakutiye ilçesinde, bu tarihte 40 çiftin nikahı kıyılacak.

Çiftler, Yakutiye Belediyesindeki Evlendirme Memurluğuna aile ve yakınlarıyla birlikte gelerek, hem kentin plakası olan 25 hem de bu özel günde birbirlerine "Evet" demenin heyecanını yaşadı.

Evlendirme memuru Mensur Akdemir, çiftlerin yoğunluk oluşturmalarının sebebini tarihin özel olmasında buluyor. Akdemir, "Bugün çiftler Yakutiye Belediyesinde yoğunlaşıyor. Şu ana kadar 20 çiftin nikahını kıydık, 16-17 çiftin nikahı da hala bekliyor. Onların da nikahını 23.00'e kadar kıyacağız. 25.05.2025 önemli bir tarih, plakamızın olması da bizim için farklı bir önem taşıyor." diye konuştu.

Nikahları kıyılan çiftlerden Kübra Tosun ve Alper Yavuz, bu özel günde imza atmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Alper Yavuz, "Günümüzün anlamlı olmasını istedik, eşim de 25.05.2025 tarihinin uygun olduğunu söyledi. Erzurum'un plakası olması ve Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu nedeniyle bu tarihi seçtik. Nikah günümüzü unutmam mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Çiftlerden Halil İbrahim Muştu, birkaç ay önce nikah tarihi için belediyeye başvurduklarını belirterek, "Bu tarihin sunulması bizim için de heyecan vericiydi. Erzurum plakasına denk gelmesi ve özel bir tarih olması nedeniyle bu günü tercih ettik. Gerçekten güzel bir gün oldu." dedi.

Eşi Dilan Muştu da nikahlarını kıyan belediye personeline teşekkür etti.

Erzurum'da, çiftlerin evlenmek için 25 Mayıs 2025'i tercih etmesi nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu. Nikahı kıyılan çiftlerden Kübra Tosun ve Alper Yavuz, hem kentin plakası olan 25 hem de özel tarihte birbirlerine "Evet" demenin mutluluğunu yaşadı.

Erzurum'da, çiftlerin evlenmek için 25 Mayıs 2025'i tercih etmesi nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu. Nikahı kıyılan çiftlerden Kübra Tosun ve Alper Yavuz, hem kentin plakası olan 25 hem de özel tarihte birbirlerine "Evet" demenin mutluluğunu yaşadı.