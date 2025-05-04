Erzurum'da Çocuk Hakları Üzerine Psikoloji Zirvesi Tamamlandı

Erzurum'da Psikoloji Zirvesi Gerçekleştirildi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Psikoloji Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Psikoloji Zirvesi, "Çocuk hakları ve toplum sağlığı" temalı panel ile başarılı bir şekilde sona erdi.

Prof. Dr. Oğuzhan Ekinci'den Çarpıcı Açıklamalar

İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panelin açılışında konuşan ETÜ Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oğuzhan Ekinci, çocukların çalışma hayatındaki yerini vurguladı. Ekinci, "Bugün birçok çocuk çalışma yükünü omuzlamakta. Güncel verilere göre yaklaşık 3,5 milyon çocuk, çocukluğunu yaşayamadan fabrikalarda, yol kenarlarında, oto tamirhanelerinde ve tarlalarda çalışmak zorunda." diyerek bu durumun alarm verici olduğunu belirtti.

Çocuk İşçiliği ve Eğitim Sorunları

Ekinci, çocukların istihdam oranları hakkında şunları söyledi: "2024 itibarıyla 15-24 yaş grubunda ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlerin oranı yüzde 35. 15-17 yaş grubundaki çocukların iş gücüne katılma oranı ise yüzde 25. Kayıtlı çocuk işçi sayısı 1 milyon 474 bine ulaştı. 2013-2024 arasında iş kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 442. 612 bin 814 çocuk zorunlu eğitim çağında olmasına rağmen okul dışında kalmıştır."

Panelde Öne Çıkan İsimler

Panelde ayrıca Erzurum Baro Başkanı Mesut Öner, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Talip Şener ile Aile ve Sosyal Hizmetler Psikoloğu Fulya Alaybaşı, çocuk hakları ve toplum sağlığı konularında sunumlar yaparak katılımcılara önemli bilgiler aktardılar.

Etkinlik, "Geleceğin Işığı: Çocuk ve Ergen" temalı panelle başlayıp, son olarak "Çocuk hakları ve toplum sağlığı" paneli ile tamamlandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Psikoloji Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Psikoloji Zirvesi, "Çocuk hakları ve toplum sağlığı" paneliyle sona erdi. ETÜ Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oğuzhan Ekinci, panelde konuşma yaptı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Psikoloji Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Psikoloji Zirvesi, "Çocuk hakları ve toplum sağlığı" paneliyle sona erdi. ETÜ Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oğuzhan Ekinci, panelde konuşma yaptı.