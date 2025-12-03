Erzurum'da Dağ Keçileri Tortum ve Uzundere'ye İndi

Yol Kenarındaki Görüntüler İlgi Odağı Oldu

Erzurum'un Tortum ve Uzundere ilçelerinde, dağ keçileri yüksek rakımlardan inerek ilçe merkezleri ve yol kenarlarında görüldü. Erzurum-Artvin karayolu üzerinde tespit edilen onlarca keçi, yoldan geçenlerin dikkatini çekti.

Yavrularıyla birlikte yol kenarlarında otlayan ve dere kenarlarındaki yeşil alanlarda su ihtiyaçlarını karşılayan keçiler, cep telefonlarıyla kayda alındı. Görüntüler, bölge sakinleri ve doğaseverler tarafından sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Bölge halkı, bu durumu doğal yaşamın renkli bir yansıması olarak değerlendirerek keçileri 'doğanın misafirleri' şeklinde nitelendirdi. Sürücüler ise anlık manzarayı kaydetmek için durup fotoğraf çekti.

Uzmanlar Ne Dedi?

Uzmanlar, sonbaharın gelmesiyle yüksek kesimlerde ot ve su kaynaklarının azalmasının, dağ keçilerini daha alçak bölgelerde aramaya yönelttiğini belirtti. Bu doğal hareketliliğin mevsimsel olduğunu ifade ettiler.

Görüntüler, hem bölgedeki doğal yaşamın çeşitliliğini gözler önüne serdi hem de yerel yaşamı canlandıran anlar olarak kayda geçti.

