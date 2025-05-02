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Erzurum'da Dereye Yuvarlanan Araçta 3 Kişi Yaralandı

Erzurum'da dereye yuvarlanan araçta 3 kişi yaralanırken, 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumu iyi.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 23:24
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 23:24
Erzurum'da Dereye Yuvarlanan Araçta 3 Kişi Yaralandı

Erzurum'da Dereye Yuvarlanan Araçta Yaralılar!

Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana gelen kazada, dereye yuvarlanan bir araçta bulunan 4 kişiden 3'ü yaralandı. Olay, Furkan Kamacı'nın kullandığı 71 EK 177 plakalı otomobilin, İkinci Tuzcu Küme Evleri poligon mevkiindeki yoldan dereye düşmesi sonucu gerçekleşti.

Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine hızla sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan 4 kişiyi bulundukları yerden kurtarmayı başardı.

Kazada, sürücü Furkan Kamacı ile birlikte Ercan Bozkuş ve Kadir Özkaş yaralanırken, aynı araçta bulunan E.K. kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye götürülen 3 kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu talihsiz kaza, araç güvenliğini bir kez daha gündeme getirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum'da dereye yuvarlanan araçtaki 4 kişiden 3'ü yaralandı.

Erzurum'da dereye yuvarlanan araçtaki 4 kişiden 3'ü yaralandı.

Erzurum'da dereye yuvarlanan araçtaki 4 kişiden 3'ü yaralandı.

Erzurum'da dereye yuvarlanan araçtaki 4 kişiden 3'ü yaralandı.

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