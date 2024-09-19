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Erzurum'da Etkili Sağanak Yağış

Erzurum'da etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi ve su birikintilerine neden oldu.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 16:12
Erzurum'da Etkili Sağanak Yağış

Erzurum'da Sağanak Yağışın Etkileri

Erzurum'da, öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış, kentte günlük yaşamı zorlaştırdı. Yerel halk, ani yağışa hazırlıksız yakalanarak, bina saçaklarının altına sığınmak veya şemsiye kullanmak zorunda kaldı.

Su Birikintileri ve Güçlükler

Sağanak yağış, hem cadde ve sokaklarda hem de kaldırımlarda su birikintilerine yol açtı. Bazı iş yerlerinin önünde toplanan su, vatandaşların geçişini engelledi. Ayrıca sürücüler de, biriken su nedeniyle ilerlemekte zorlandılar.

Yerel Yetkililerden Uyarılar Erzurum'da yaşanan bu sağanak, hava tahmin raporlarına göre önümüzdeki günlerde devam edebilir. Vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları önem arz ediyor.

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