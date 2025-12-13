DOLAR
Erzurum'da FETÖ Operasyonu: 3 Gözaltı, 2 Tutuklama

Erzurum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, FETÖ'nün ortaöğretim ve lise öğrencilerine yönelik yeniden eleman kazandırma faaliyetleri kapsamında 3 şüpheli yakalandı; 2 tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 09:56
Erzurum'da FETÖ'ye Yönelik Eş Zamanlı Operasyon

İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri koordineli çalıştı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyaları kapsamında, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli sürdürülen çalışmalarda, FETÖ terör örgütünün güncel eğitim yapılanmasına ilişkin önemli tespitler yapıldı.

Soruşturmada, örgütün orta öğretim ve lise öğrencilerinden yeniden eleman kazanma çabaları ile internet tabanlı programlar üzerinden yurtdışında bulunan örgüt yöneticilerinden gelen talimatlara dayanarak, yasaklı FETÖ yayınlarının çoğaltılıp müzahir şahıslara dağıtıldığı belirlendi.

Eş zamanlı operasyon ve adli süreç

Bu tespitler üzerine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiler.

Savcılığa sevk edilen şüphelilerden E.A (İhraç İnfaz Koruma Memuru/Özel Sektör) ve Y.K (İhraç Öğretmen/Çiftçi) tutuklanırken; S.Ö (İhraç Öğretmen/Özel Sektör) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

