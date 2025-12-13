Erzurum'da FETÖ Operasyonu: 3 Gözaltı, 2 Tutuklama

Erzurum'da FETÖ'ye Yönelik Eş Zamanlı Operasyon
İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri koordineli çalıştı
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyaları kapsamında, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli sürdürülen çalışmalarda, FETÖ terör örgütünün güncel eğitim yapılanmasına ilişkin önemli tespitler yapıldı.
Soruşturmada, örgütün orta öğretim ve lise öğrencilerinden yeniden eleman kazanma çabaları ile internet tabanlı programlar üzerinden yurtdışında bulunan örgüt yöneticilerinden gelen talimatlara dayanarak, yasaklı FETÖ yayınlarının çoğaltılıp müzahir şahıslara dağıtıldığı belirlendi.
Eş zamanlı operasyon ve adli süreç
Bu tespitler üzerine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiler.
Savcılığa sevk edilen şüphelilerden E.A (İhraç İnfaz Koruma Memuru/Özel Sektör) ve Y.K (İhraç Öğretmen/Çiftçi) tutuklanırken; S.Ö (İhraç Öğretmen/Özel Sektör) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verdi.
ERZURUM'DA POLİSİN YAPTIĞI OPERASYONDA, FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN, ORTA ÖĞRETİM VE LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN ÖRGÜTE YENİDEN ELEMAN KAZANDIRMAYA ÇALIŞAN MENSUPLARI YAKALANDI.