Erzurum'da Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Erzurum'da FETÖ Üyesi Hükümlü Yakayı Ele Verdi

Erzurum'da, FETÖ üyeliği nedeniyle hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir firari hükümlü ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Valilikten edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında düzenli olarak yakalama operasyonları gerçekleştirmeye devam ediyor.

Yapılan operasyonlar sonucunda, FETÖ terör örgütüne üyelik suçlamasıyla aranmakta olan ve kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü, Aşkale ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Erzurum'da, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.