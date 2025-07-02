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Erzurum'da Gıda İşletmeleri İçin Karekod Dönemi Başladı

Erzurum'da gıda işletmelerine karekod uygulaması tanıtıldı. Tüketiciler gıda güvenliğine erişimde kolaylık sağlanacak.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 11:33
Erzurum'da Gıda İşletmeleri İçin Karekod Dönemi Başladı

Erzurum'da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan karekod uygulaması kapsamında gıda satışı yapan işletmelere bilgilendirme çalışmaları hız kazandı. 28 Temmuz'a kadar tüm gıda işletmelerinin katılması zorunlu olan bu uygulama, gıda güvenilirliğini artırmayı hedefliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, sahaya inerek gıda satışı yapan işletmeleri ziyaret etti. Kenger, "Hem bilgilendirme yapıyoruz, hem de içeriğini ve nereye asmaları gerektiğini anlatıyoruz. Böylelikle uygulamayı yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz," ifadelerini kullandı.

Uygulama sayesinde market, kasap, manav gibi gıda satış yerleri ile restoran ve kafelerde tüketiciler, işletmelerin denetim geçmişine kolayca ulaşabilecek. Mobil cihazlarına yükledikleri "Tarım Cebimde" uygulaması aracılığıyla işletmelere yerleştirilen karekodları okutarak, işletmenin kayıt/onay numarası, unvanı, adresi ve en son denetim tarihi gibi bilgilere erişebilecekler.

Kenger, gıda işletmelerine karekodlu afişlerin dağıtıldığını belirterek, "Daha önce SMS ve sosyal medya üzerinden bilgilendirme yapmıştık. Bunu görmeyen işletmelerimiz için bir miktarını kendimiz hazırlayıp, farkındalık oluşturmak açısından işletmelerimize teslim ediyoruz," dedi.

Yeni uygulamanın uygulanabilirliği hakkında detaylı bilgi veren Kenger, "Tarım Cebimde uygulamasında gıda güvenliği sekmesinde QR kod okutulabiliyor. QR kod okutulduğunda, işletmenin numarası ve son denetim tarihi tüketicilerimiz tarafından görülebiliyor," şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan ve 28 Temmuz'a kadar gıda satışı yapılan tüm işletmelerde...

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan ve 28 Temmuz'a kadar gıda satışı yapılan tüm işletmelerde bulunması gereken karekod uygulamasını anlatmak için Erzurum'da ekipler, esnafı bilgilendirme çalışmalarına başladı. Yeni uygulama kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger (solda), ekipleriyle gıda satışı yapan işletmeleri ziyaret etti, bilgilendirme çalışması yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan ve 28 Temmuz'a kadar gıda satışı yapılan tüm işletmelerde...

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan ve 28 Temmuz'a kadar gıda satışı yapılan tüm işletmelerde bulunması gereken karekod uygulamasını anlatmak için Erzurum'da ekipler, esnafı bilgilendirme çalışmalarına başladı. Yeni uygulama kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger (solda), ekipleriyle gıda satışı yapan işletmeleri ziyaret etti, bilgilendirme çalışması yaptı.

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