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Erzurum'da Glütensiz Aşure Şenliği Düzenlendi

Erzurum'da çölyak hastaları için düzenlenen Glütensiz Aşure Şenliği, aileleri bir araya getirerek farkındalık oluşturdu.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 15:43
Erzurum'da Glütensiz Aşure Şenliği Düzenlendi

Erzurum'da, 2025 Aile Yılı kapsamında çölyak hastaları için düzenlenen "Glütensiz Aşure Şenliği", halk arasında büyük ilgi topladı. Etkinlik, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Kızılay Palandöken Şubesi, Yeşilay Erzurum Şubesi ve Erzurum Çölyak Yaşam Derneği işbirliği ile gerçekleştirildi.

Etkinliğin amacı, çölyak hastalığı hakkında farkındalık yaratmak, ailenin önemini vurgulamak ve bağımlılıklardan uzak bir yaşamı desteklemek olarak belirlendi.

Şenliğin yapıldığı Gülümseyen-Down Kafe tesisinde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan glütensiz aşureler katılımcılara sunuldu. Ayrıca, Kızılay Palandöken Şubesi gönüllüleri tarafından dondurma servisi gerçekleştirildi.

Yeşilay Erzurum Şubesi, şenlikte çocuklara ve ailelere yönelik çeşitli eğitici materyaller ile hediyeler dağıtarak etkinliği renklendirdi. Ayrıca, gönüllüler müzik eşliğinde çocuk aktiviteleri düzenleyerek eğlenceli anlar yaşattı. Ailelere paketli glütensiz gıdaların hediye edildiği etkinlik, büyük bir coşku ile kutlandı.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz, Kızılay Palandöken Kadın Kolları Başkanı Gönül Tanrıkulu, Yeşilay Erzurum Kadın Komisyon Başkanı Prof. Dr. Derya Öcal, Erzurum Çölyak Yaşam Derneği Başkanı Atike Buliç ve çok sayıda gönüllü katılım sağladı.

Erzurum'da "2025 Aile Yılı" kapsamında çölyak hastası bulunan ailelere yönelik "Glütensiz Aşure...

Erzurum'da "2025 Aile Yılı" kapsamında çölyak hastası bulunan ailelere yönelik "Glütensiz Aşure Şenliği" düzenlendi. Belediyenin Gülümseyen-Down Kafe tesisindeki etkinlikte, Büyükşehir Belediyesince hazırlanan glütensiz aşureler dağıtıldı.

Erzurum'da "2025 Aile Yılı" kapsamında çölyak hastası bulunan ailelere yönelik "Glütensiz Aşure...

Erzurum'da "2025 Aile Yılı" kapsamında çölyak hastası bulunan ailelere yönelik "Glütensiz Aşure Şenliği" düzenlendi. Belediyenin Gülümseyen-Down Kafe tesisindeki etkinlikte, Büyükşehir Belediyesince hazırlanan glütensiz aşureler dağıtıldı.

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