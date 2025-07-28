Erzurum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Erzurum'da Göçmen Kaçakçılığına Geçit Yok

Erzurum'da, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçmenlerin batı illerine kaçırılmasına yönelik aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda hızlı bir operasyon düzenledi.

Yakalanma Süreci

Operasyon, 23 Temmuz tarihinde F.K. idaresindeki aracın durdurulmasıyla başladı. Yapılan aramada, araçta 1 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, olaya ek olarak başka bir aracın da H.H. ve M.B. tarafından kullanıldığını belirleyerek bu iki şüpheliyi de gözaltına aldı.

Adalet Önünde Hesap Verdiler

Görevli ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Burada çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan zanlılar, adalet önünde hesap verdiler.

Düzensiz Göçmenler Teslim Edildi

Operasyon sonucunda yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına karşı mücadelesine devam edeceğini açıkladı.

Erzurum'da, iki farklı araçla göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.