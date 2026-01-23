Erzurum'da Güvenlik İçin Metruk Binalar Yıkılıyor: 562 Yapı Hedefte

Erzurum'da Emniyet ve belediyelerin ortak çalışmasıyla suça zemin hazırlayan 562 metruk binanın tespiti ve yıkımı sürüyor; Palandöken'de 3 kontrollü yıkım yapıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:18
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:23
Erzurum'da Güvenlik İçin Metruk Binalar Yıkılıyor: 562 Yapı Hedefte

Erzurum'da Güvenlik İçin Metruk Binalar Yıkılıyor: 562 Yapı Hedefte

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ortak çalışmasıyla kent merkezinde ve ilçelerde halkı tedirgin eden metruk yapıların yıkımına devam ediliyor. Vatandaşların şikayet ve ihbarları üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında, 562 metruk binanın yıkımı planlaması yapıldı; Palandöken ilçesinde 3 farklı noktada kontrollü yıkım gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, metruk binaların suç için uygun alanlar olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: 'Suç ve suçlu, nerede karanlık yer varsa orayı tercih eder. Bu anlamda kimseye fırsat vermeyeceğiz ve polis olarak kararlıyız.' Karaburun, metruk yapıların tespit edilip giriş-çıkışlarının kapatıldığını ve yıkılması gereken yapıların belirlendiğini bildirdi.

Mahalle Kanadı: Destek ve Memnuniyet

Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Sadullah Aydemir, yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek: 'Mahallemizde bu tür metruk binalar var, bunlar suç ve suçluyu barındırmak için siper alanı oluşturuyordu. Emniyet müdürümüzün şehrimize gelmesiyle suç ve suçlulara karşı ciddi bir mücadele başlatıldı. Yapılan çalışmalardan memnunuz.' dedi.

Vali, belediyeler ve muhtarlıklarla koordineli yürütülen çalışmayla kullanılmayan, güvenlik riski taşıyan yapıların tespit edilip kapatılması ve yıkılması süreci devam edecek.

ERZURUM'DA GÜVENLİK VE TOPLUMSAL HUZUR AÇISINDAN SIKINTILARI BERABERİNDE GETİREN METRUK BİNALARA...

ERZURUM'DA GÜVENLİK VE TOPLUMSAL HUZUR AÇISINDAN SIKINTILARI BERABERİNDE GETİREN METRUK BİNALARA KARŞI YIKIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. EMNİYET MÜDÜRÜ ONUR KARABURUN, "SUÇ VE SUÇLU, NEREDE KARANLIK YER VARSA ORAYI TERCİH EDER. BU ANLAMDA KİMSEYE FIRSAT VERMEYECEĞİZ VE KARARLIYIZ" DEDİ.

ERZURUM'DA GÜVENLİK VE TOPLUMSAL HUZUR AÇISINDAN SIKINTILARI BERABERİNDE GETİREN METRUK BİNALARA...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Kar Ulaşımı Aksattı: Mahmutbey Metrosunda Yoğunluk
2
Eskişehir'de Ihlamur, Kuşburnu ve Zencefil Talebi Artıyor: Esnaf Sirke Sahteciliğine Uyarıyor
3
Türk Akademisyenlerden Hava Yastığı Devrimi: Yaralanmalar %80'e Kadar Azalıyor, Uluslararası Patent Alındı
4
Hisarcık'ta 15. Kan Bağışı: Arif Çalışkan'a Kızılay'dan Bronz Madalya
5
Aydın'da Afetlere Hazırlıkta STK'lar Akreditasyonla Güçleniyor
6
Arnavutköy Çocuk Festivali Başladı: Sömestır Etkinlikleri 22-25 Ocak
7
Efeler Belediyesi’nden Umurlu Karayolu’nda Orta Refüj Budama Çalışması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları