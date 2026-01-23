Erzurum'da Güvenlik İçin Metruk Binalar Yıkılıyor: 562 Yapı Hedefte

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ortak çalışmasıyla kent merkezinde ve ilçelerde halkı tedirgin eden metruk yapıların yıkımına devam ediliyor. Vatandaşların şikayet ve ihbarları üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında, 562 metruk binanın yıkımı planlaması yapıldı; Palandöken ilçesinde 3 farklı noktada kontrollü yıkım gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, metruk binaların suç için uygun alanlar olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: 'Suç ve suçlu, nerede karanlık yer varsa orayı tercih eder. Bu anlamda kimseye fırsat vermeyeceğiz ve polis olarak kararlıyız.' Karaburun, metruk yapıların tespit edilip giriş-çıkışlarının kapatıldığını ve yıkılması gereken yapıların belirlendiğini bildirdi.

Mahalle Kanadı: Destek ve Memnuniyet

Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Sadullah Aydemir, yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek: 'Mahallemizde bu tür metruk binalar var, bunlar suç ve suçluyu barındırmak için siper alanı oluşturuyordu. Emniyet müdürümüzün şehrimize gelmesiyle suç ve suçlulara karşı ciddi bir mücadele başlatıldı. Yapılan çalışmalardan memnunuz.' dedi.

Vali, belediyeler ve muhtarlıklarla koordineli yürütülen çalışmayla kullanılmayan, güvenlik riski taşıyan yapıların tespit edilip kapatılması ve yıkılması süreci devam edecek.

