Erzurum'da Hafif Ticari Araç Kazası: 4 Yaralı

Erzurum'da Kaza: 4 Yaralı

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında, lastiği patlayan park halindeki bir otomobile bir hafif ticari araç çarptı. Kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza Neden Oluştu?

Olay, 34 LD 5061 plakalı aracın sürücüsü N.D. tarafından Erzurum Havalimanı yolu üzerinde aracın lastiği patladıktan sonra sağa çekilmeye çalışırken yaşandı. Bu esnada, K.G. idaresindeki 52 BS 086 plakalı hafif ticari araç, patlayan lastiğe sahip otomobile çarptı.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü K.G. ve otomobilde bulunan üç kişi, aralarında bir çocuğun da bulunduğu dört kişi yaralandı. Olay sonrası, sağlık ve polis ekipleri hızla kaza yerine yönlendirildi.

Hastanelere Sevk Edildi

Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kazanın yaşandığı yolda güvenlik önlemleri aldı ve kaza yapan araçlar çekicilerle bölgeden kaldırıldı.