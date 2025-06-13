Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

İstihdama Dev Atılım!

Son yılların en büyük istihdam hamlelerinden biri Erzurum’da gerçekleşti. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile CCH Erzurum İletişim ve Hizmet Yönetimi A.Ş. arasında imzalanan protokolle, şehirde 55 kişilik istihdam garantili mesleki eğitim kursu başlıyor. Bu iş imkanı, özellikle yabancı dil bilen gençler için büyük bir fırsat sunarak Erzurum ekonomisine önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.

750 Kişilik İstihdam Hedefi

CCH Erzurum İletişim ve Hizmet Yönetimi A.Ş., sadece bu protokolle sınırlı kalmayıp, yıl sonuna kadar toplamda 750 kişilik dev bir istihdam hedefliyor. Şirket, Avrupa'daki global firmalara hizmet verecek modern bir çağrı merkezi kurarak Erzurum'un uluslararası arenada adını duyurmayı planlıyor. Projenin en dikkat çekici yönü ise, eğitim sonrası işe alınacak personelin İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca gibi dillerde yetkin olması olacaktır.

Protokol İmza Töreni

Protokol imza töreni, Erzurum'un iş ve kamu dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Törene; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, CCH Erzurum İletişim ve Hizmet Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Esat Kubilay Yorga ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Ata Teknokent Ziyareti

Protokol töreninin ardından, katılımcılar eğitimlerin verileceği Ata Teknokent'i de ziyaret etti. Bu ziyaret, verilen eğitimlerin kalitesini ve modernliğini gözler önüne serdi. Ata Teknokent'in sunduğu teknolojik altyapı ve eğitim imkanları, kursiyerlere uluslararası standartlarda bir mesleki eğitim alma fırsatı sunacak.