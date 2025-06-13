DOLAR
39,42 -0,18%
EURO
45,5 0,6%
ALTIN
4.339,89 -1,34%
BITCOIN
4.130.700,15 1,1%

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Erzurum'da istihdamı artıracak dev bir protokol imzalandı; yabancı dil bilen gençler için 750 kişilik mesleki eğitim ve iş fırsatı sunuluyor.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 09:53
Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

İstihdama Dev Atılım!

Son yılların en büyük istihdam hamlelerinden biri Erzurum’da gerçekleşti. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile CCH Erzurum İletişim ve Hizmet Yönetimi A.Ş. arasında imzalanan protokolle, şehirde 55 kişilik istihdam garantili mesleki eğitim kursu başlıyor. Bu iş imkanı, özellikle yabancı dil bilen gençler için büyük bir fırsat sunarak Erzurum ekonomisine önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.

750 Kişilik İstihdam Hedefi

CCH Erzurum İletişim ve Hizmet Yönetimi A.Ş., sadece bu protokolle sınırlı kalmayıp, yıl sonuna kadar toplamda 750 kişilik dev bir istihdam hedefliyor. Şirket, Avrupa'daki global firmalara hizmet verecek modern bir çağrı merkezi kurarak Erzurum'un uluslararası arenada adını duyurmayı planlıyor. Projenin en dikkat çekici yönü ise, eğitim sonrası işe alınacak personelin İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca gibi dillerde yetkin olması olacaktır.

Protokol İmza Töreni

Protokol imza töreni, Erzurum'un iş ve kamu dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Törene; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, CCH Erzurum İletişim ve Hizmet Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Esat Kubilay Yorga ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Ata Teknokent Ziyareti

Protokol töreninin ardından, katılımcılar eğitimlerin verileceği Ata Teknokent'i de ziyaret etti. Bu ziyaret, verilen eğitimlerin kalitesini ve modernliğini gözler önüne serdi. Ata Teknokent'in sunduğu teknolojik altyapı ve eğitim imkanları, kursiyerlere uluslararası standartlarda bir mesleki eğitim alma fırsatı sunacak.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de Firari FETÖ Hükümlüsü Eski Emniyet Müdürü Yakalandı
2
Türk Zırhlısı YÖRÜK 4x4, Endonezya'da Yeni Göreve Hazırlanıyor
3
Iğdır'da Kayısı Rekoltesinde 5 Bin Ton Artış Bekleniyor
4
Antalya'da Fide Üretim Tesisinde Yangın Çıktı
5
Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi
6
Sakarya'da Devriye Motosikletin Altında Kalan Kadın Hayatını Kaybetti
7
Denizli'de Motosikletliler Jandarma Teşkilatının 186. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor

Aile Bakanlığı'ndan Çocuklu Ailelere 1500 TL Destek Müjdesi

İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

YYÜ'den İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ücretsiz Giyim Desteği