Erzurum'da 'İyi Ki Varsınız' Okul Uygulaması: 91 Ekip 1.553 Personel, 4.331 Sorgulama

Erzurum'da 03.11.2025'te düzenlenen 'İyi Ki Varsınız' uygulamasında 91 ekip ve 1.553 personelle 4.331 şahıs sorgulandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:27
Erzurum'da 'İyi Ki Varsınız' okul ve çevresi uygulaması gerçekleştirdi

Erzurum Emniyeti, 03.11.2025 tarihinde il genelinde yürüttüğü 'İyi Ki Varsınız' mottolu okul ve çevresi uygulamasıyla güvenlik denetimlerini yoğunlaştırdı. Gün boyu süren uygulamada 91 ekip ve 1.553 personel görev aldı.

Uygulama kapsamı

Polisin çalışmalarında; 307 okul ve çevresi ile birlikte toplam 4.331 şahıs sorgulandı. Denetimler kapsamında ayrıca 136 metruk bina, 148 park ve bahçe, 51 internet kafe ve oyun salonu, 45 alkol ve tütün satışı yapılan yer, 9 iddia\ganyan bayii ve 194 kahvehane kontrol edildi.

Sonuçlar ve yapılan işlemler

Uygulamada 2 aranan şahıs hakkında işlem yapıldı. Ayrıca bir kişiye yoklama kaçağı nedeniyle işlem uygulanırken, bir şahıs hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 'Emre aykırı davranış' başlıklı 32. maddesi gereğince işlem gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde başka bir suç veya suç unsuruna rastlanmadı.

