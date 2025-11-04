Erzurum'da Jandarma 1 Ayda 28 Düzensiz Göçmeni Yakaladı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 28 düzensiz göçmen yakaladı. Operasyonlar, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirildi.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Olaylarla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 3 şüpheli organizatör hakkında adli işlem başlatıldı; bunlardan 1 organizatör tutuklandı.

Jandarma'dan Açıklama

"Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde azim ve kararlılıkla devam edilecektir"

