Erzurum'da Jandarma 1 Ayda 28 Düzensiz Göçmeni Yakaladı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 28 düzensiz göçmeni yakaladı; 3 şüpheliye işlem, 1 tutuklama.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 16:48
Erzurum'da Jandarma 1 Ayda 28 Düzensiz Göçmeni Yakaladı

Erzurum'da Jandarma 1 Ayda 28 Düzensiz Göçmeni Yakaladı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 28 düzensiz göçmen yakaladı. Operasyonlar, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirildi.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Olaylarla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 3 şüpheli organizatör hakkında adli işlem başlatıldı; bunlardan 1 organizatör tutuklandı.

Jandarma'dan Açıklama

"Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde azim ve kararlılıkla devam edilecektir"

JANDARMA EKİPLERİ, ERZURUM’DAKİ SORUMLULUK ALANLARINDA BİR AY İÇİNDE YAPTIKLARI OPERASYONLARDA 28...

JANDARMA EKİPLERİ, ERZURUM’DAKİ SORUMLULUK ALANLARINDA BİR AY İÇİNDE YAPTIKLARI OPERASYONLARDA 28 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALADI.

JANDARMA EKİPLERİ, ERZURUM’DAKİ SORUMLULUK ALANLARINDA BİR AY İÇİNDE YAPTIKLARI OPERASYONLARDA 28...

İLGİLİ HABERLER

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartal Kavşağı Projesiyle Kayseri’de Ulaşımda Yeni Dönem
2
Eğirdir'de Kafa Kafaya Çarpışma: 22 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Öldü
3
5. Tomris Uyar Öykü Günleri Beyoğlu'nda: Necati Albayrak ödülü kazandı
4
Tekirdağ'da Filistin İçin Hayır Çarşısı Açıldı — Gelirler Mağdur Sivillere
5
Erzurum'da Jandarma Narkotik Operasyonu: 12 Tutuklama
6
Kocaeli'nin Doğa Turizmi: Ormanya ve Kuzuyayla 2 milyon 280 bin 970 Ziyaretçiyi Ağırladı
7
Giresun'da Atatürk Lisesi Okul Polisi Ödüllendirildi

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?